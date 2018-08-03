Ещё
Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Соловьев призвал готовиться к удару США
Соловьев призвал готовиться к удару США

Петросян и Степаненко разделят имущество в суде 

Рамблер 7 часов назад
Фото: © social media
Артистка Елена Степаненко обратились в Хамовнический суд Москвы с иском о разделе имущества, совместно нажитого с ее супругом, юмористом Евгением Петросяном. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу инстанции.
В суде отметили, что Степаненко подала заявление 4 июля. Иск начнут рассматривать утром 6 августа.
Петросян в комментарии агентству назвал эту информацию недоразумением. Он подчеркнул, что ничего не знает об иске.
Степаненко не смогла оперативно прокомментировать ситуацию, заявив, что находится на репетиции.
Слухи о разводе супругов-юмористов впервые появились еще в 2011 году. Петросян и Степаненко эту информацию опровергли. Артистка заявила, что они «жили и живут вместе», и у них все хорошо. По данным «Комсомольской правды», Петросян тогда признался, что его особенно возмутили слухи о разделе имущества.
«Фотографы зачем-то сфотографировали редактора «Кривого зеркала» Катю, назвали ее Таней, и написали, что я от Леночки к ней ухожу!» — рассказывал тогда юморист.
Петросян напомнил, что они — венчанная пара и за 25 лет совместной жизни ни разу не поссорились.
Комментарии25  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем143
Это все: у Украины закончились деньги937
США не убедили Агаларова согласиться на допрос31
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами18
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью813
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение