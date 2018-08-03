Петросян и Степаненко делят имущество в суде

Петросян и Степаненко разделят имущество в суде

В суде отметили, что Степаненко подала заявление 4 июля. Иск начнут рассматривать утром 6 августа.

Петросян в комментарии агентству назвал эту информацию недоразумением. Он подчеркнул, что ничего не знает об иске.

Степаненко не смогла оперативно прокомментировать ситуацию, заявив, что находится на репетиции.

Слухи о разводе супругов-юмористов впервые появились еще в 2011 году. Петросян и Степаненко эту информацию опровергли. Артистка заявила, что они «жили и живут вместе», и у них все хорошо. По данным «Комсомольской правды», Петросян тогда признался, что его особенно возмутили слухи о разделе имущества.

«Фотографы зачем-то сфотографировали редактора «Кривого зеркала» Катю, назвали ее Таней, и написали, что я от Леночки к ней ухожу!» — рассказывал тогда юморист.

Петросян напомнил, что они — венчанная пара и за 25 лет совместной жизни ни разу не поссорились.