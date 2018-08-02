Равшана Куркова тайно вышла замуж

Популярная актриса Равшана Куркова заставила говорить о себе. Внимательные поклонники подозревают, что семейное положение звезды изменилось.

Слухи о замужестве Равшаны появляются с завидной регулярностью. Однако на этот раз сетевые детективы нашли неопровержимые доказательства замужеству актрисы.

На многих снимках Курковой в социальной сети Instagram можно разглядеть обручальное кольцо на безымянном пальце ее правой руки. Поклонники постоянно спрашивают Равшану о муже, но звезда всегда воздерживается от ответа.

Напомним, что по слухам еще год назад, в августе 2017 года, Равшана тайно вышла замуж за коллегу по спектаклю "Черный русский", актера и каскадера Станислава Румянцева . Предполагаемый супруг младше избранницы на 10 лет.

Впервые о свадьбе парочки заговорили год назад. В кулуарах ходили слухи, что Куркова ждет ребенка, поэтому скорое замужество объясняли интересным положением артистки. Дескать, Румянцев и раньше предлагал ей руку и сердце, но побывавшая трижды в браке (два раза официально и один раз в гражданском) Куркова не торопилась оформлять отношения. Однако фанаты пополнения в звездной семье так и не дождались.

Мало кто знает, что много лет назад Равшана Куркова пережила замершую беременность. В 20 лет она вышла замуж за фотографа Семена Куркова и через какое-то время узнала, что ждет ребенка. Счастью молодых не было предела, однако на пятом месяце врачи объявили Равшане, что их девочке не суждено родиться.