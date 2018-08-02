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Равшана Куркова тайно вышла замуж
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Равшана Куркова тайно вышла замуж 

Дни.ру 7 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Популярная актриса Равшана Куркова заставила говорить о себе. Внимательные поклонники подозревают, что семейное положение звезды изменилось.
Слухи о замужестве Равшаны появляются с завидной регулярностью. Однако на этот раз сетевые детективы нашли неопровержимые доказательства замужеству актрисы.
На многих снимках Курковой в социальной сети Instagram можно разглядеть обручальное кольцо на безымянном пальце ее правой руки. Поклонники постоянно спрашивают Равшану о муже, но звезда всегда воздерживается от ответа.
Напомним, что по слухам еще год назад, в августе 2017 года, Равшана тайно вышла замуж за коллегу по спектаклю "Черный русский", актера и каскадера Станислава Румянцева. Предполагаемый супруг младше избранницы на 10 лет.
Впервые о свадьбе парочки заговорили год назад. В кулуарах ходили слухи, что Куркова ждет ребенка, поэтому скорое замужество объясняли интересным положением артистки. Дескать, Румянцев и раньше предлагал ей руку и сердце, но побывавшая трижды в браке (два раза официально и один раз в гражданском) Куркова не торопилась оформлять отношения. Однако фанаты пополнения в звездной семье так и не дождались.
Мало кто знает, что много лет назад Равшана Куркова пережила замершую беременность. В 20 лет она вышла замуж за фотографа Семена Куркова и через какое-то время узнала, что ждет ребенка. Счастью молодых не было предела, однако на пятом месяце врачи объявили Равшане, что их девочке не суждено родиться.
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