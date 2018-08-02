«Отправил за хлебом и пивом»: малолетняя дочь Панина села за руль

Актер Алексей Панин в очередной раз решил спровоцировать желтую прессу. Наследница артиста Анна с удовольствием поддержала идею отца.

В своем микроблоге Алексей опубликовал короткое видео. Запись за несколько часов набрала тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.

В кадре крыльцо загородного дома. По лестнице спускается Анна. Девочка на ходу надевает шлем. Подросток подходит к припаркованному мотоциклу, смело сидится за руль и трогается с места.

Ниже артист отметил, что эта сцена обязательно должна попасть в новости.

"Шокирующее видео Алексей Панин посадил дочь за руль мотоцикла и отправил за хлебом и пивом", — написал актер. A post shared by Алексей Панин (@alexeypanin99) on Aug 2, 2018 at 2:55am PDT

Поклонники оценили провокацию звездного семейства. Некоторые интернет-пользователи отметили, что газетчики должны приплачивать Панину за постоянную поставку свежих информационных поводов. Другие с юмором отметили, что этот "вопиющий" случай должен быть обязательно разобран на ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".

"Где вы видели, что она поехала? Она только села! Все писец счас начнется лишить родительских прав и т.д! Леха эпатирует молодец учитесь", "Да-да она меня обогнала на 120км видел ее)))))", "Сегодня в "Пусть говорят":невыдуманные истории, о которых невозможно молчать", "Вы отобрали работу у мастеров заголовков в Дни. Ру", — писали восхищенные фолловеры.

Отметим, что Панин часто веселит пользователей социальных сетей подобными выходками. Например, однажды он записал на видео, как его дочь везет тележку с несколькими бутылками пива. Тогда он попал под шквал критики.