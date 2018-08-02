Ещё
Малолетняя дочь Панина села за руль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Отправил за хлебом и пивом»: малолетняя дочь Панина села за руль 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актер Алексей Панин в очередной раз решил спровоцировать желтую прессу. Наследница артиста Анна с удовольствием поддержала идею отца.
В своем микроблоге Алексей опубликовал короткое видео. Запись за несколько часов набрала тысячи просмотров и сотни восторженных комментариев.
В кадре крыльцо загородного дома. По лестнице спускается Анна. Девочка на ходу надевает шлем. Подросток подходит к припаркованному мотоциклу, смело сидится за руль и трогается с места.
Ниже артист отметил, что эта сцена обязательно должна попасть в новости.
"Шокирующее видео Алексей Панин посадил дочь за руль мотоцикла и отправил за хлебом и пивом", — написал актер.
Поклонники оценили провокацию звездного семейства. Некоторые интернет-пользователи отметили, что газетчики должны приплачивать Панину за постоянную поставку свежих информационных поводов. Другие с юмором отметили, что этот "вопиющий" случай должен быть обязательно разобран на ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
"Где вы видели, что она поехала? Она только села! Все писец счас начнется лишить родительских прав и т.д! Леха эпатирует молодец учитесь", "Да-да она меня обогнала на 120км видел ее)))))", "Сегодня в "Пусть говорят":невыдуманные истории, о которых невозможно молчать", "Вы отобрали работу у мастеров заголовков в Дни. Ру", — писали восхищенные фолловеры.
Отметим, что Панин часто веселит пользователей социальных сетей подобными выходками. Например, однажды он записал на видео, как его дочь везет тележку с несколькими бутылками пива. Тогда он попал под шквал критики.
Дни.ру: последние новости
Вскрылись шокирующие данные о муже-изменнике Ани Лорак Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих" Лепс ударил известную ведущую прямо во время интервью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подробности инцидента с самолетами над Черным морем4
Россия предупредила Армению о серьезном наказании427
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью778
Украинские военные заявили о масштабном «котле»195
Названа причина смерти Юрия Мартынова3
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
05:51
Племянник убитого Хачатуряна рассказал о своем дяде
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:23
Десантирование бронемашины с экипажем показали изнутри
Армия Войска
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:08
Россия предупредила Армению о серьезном наказании
Оружие Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество Политика
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
02:16
В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение