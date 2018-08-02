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Самую сексуальную певицу отправят лечиться
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Самую сексуальную певицу 2016 года отправят в наркологическую клинику 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Jason Merritt / Getty Images
Певица Деми Ловато выписалась из больницы, куда попала в результате передозировки героином. Близкие и коллеги исполнительницы собираются отправить ее на лечение в наркологическую клинику, передает TMZ со ссылкой на источник из окружения Ловато.
По словам собеседника портала, из-за передозировки артистка была при смерти, однако сейчас ее состояние стабилизировалось. Отмечается, что люди, работающие на Ловато, поставят ей ультиматум — либо она ложится в клинику, либо они уходят от нее.
«Она может умереть, если не сделает этого, то может умереть, и я не собираюсь просто стоять рядом и смотреть», — заявил источник.
У 25-летней Ловато произошел рецидив за несколько месяцев до передозировки. О госпитализации певицы стало известно 25 июля — тогда сообщалось, что Ловато употребила героин. В прошлом певица боролась с наркозависимостью от кокаина.
В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка «What Is Sexy?» Звания самой сексуальной певицы была удостоена Ловато.
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