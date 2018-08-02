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Шарапова обрушилась с критикой на Крым
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«Крым! Как тебе помочь?»: Арина Шарапова осталась недовольна отдыхом в Феодосии 

Teleprogramma.pro 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Этим летом Арина Шарапова отправилась путешествовать на автомобиле. Однако практически сразу у нее возникли проблемы. На трассе из Керчи в Симферополь образовалась многокилометровая пробка, в которой телеведущая простояла не один час. Она была возмущена, что отдыхающим приходится часть отпуска проводить в пути к морю. Однако и сам отдых не принес звезде эфиров много радости.
Сегодня Шарапова рассказала, как провела эти два месяца в Крыму. Ее расстроило множество факторов: отсутствие уборных, грязные пляжи, разбитые дороги и то, что это не собираются приводить в порядок.
«Веселое лето… Расскажу. Коктебель, да и многие другие города полуострова, живут без: канализации, дорог, газа. Долгие, долгие десятилетия. Теперь на реконструкцию городов и поселков государство стало ВЫДАВАТЬ деньги. И что!? Не ХОТЯТ! Депутаты Феодосии сказали: ни за что. Будем ходить в туалет — как и раньше — в МОРЕ! И красота нам вообще ни к чему. Любимый Крым! Как тебе помочь? Ты на пути в Цивилизацию — а кто-то хочет НАЗАД в БУДУЩЕЕ», — высказалась телеведущая.
С Ариной согласились многие ее подписчики. Они признались, что столкнулись с теми же проблемами, когда посетили Крым. Одно нашлись и те, кто придерживается другого мнения.
«Крым расцветает на глазах, я люблю его очень», «Вот и сидели бы специалисты по урбанизации в своем московском каменном мешке», «В этом году посетили Севастополь и Евпаторию. Море чистое, никаких инфекций не подцепили», «А мы сейчас в Адлере! Чистое море, чистые пляжи, все хорошо», — отозвались пользователи.
Напомним, что в прошлом году в Феодосии также провела свой отпуск Алена Свиридова. Шумные туристы мешали ей наслаждаться отдыхом в отеле, поэтому воспоминания об этом месте у нее остались не самые радужные.
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