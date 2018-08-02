Известной актрисе поставили страшный диагноз

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Известная актриса потеряла ребенка и заболела раком 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: кадр из программы
Актриса Регина Мянник стала героем ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Женщина рассказала драматическую историю любви и смертельной опасности.
В 17 лет Регина влюбилась в женатого мужчину по имени Сергей. Разумеется, все родные были против этой связи, да и она сама чувствовала себя ужасно из-за связи с несвободным мужчиной, но ничего не могла с собой поделать. Когда же Регина все же нашла в себе силы поставить точку в отношениях, они расстались. Однако через пару месяцев он вернулся, заявив, что ушел от жены.
"Спустя какое-то время мы снова сошлись. Никаких конфликтов с бывшей женой Сергея у меня не было, но уже потом я узнала, что в эти два месяца, пока они расставались, его экс-супруга забеременела", — сообщила Регина.
Мянник призналась, что ее первая беременность закончилась трагически.
Плод перестал развиваться, и пришлось делать операцию. После этого Регина впала в затяжную депрессию. Возлюбленный как мог поддерживал ее, а спустя время Мянник узнала, что снова беременна. В 23 года у нее родился сын, а спустя чуть более год — второй.
Однако через некоторое время в семья наступила напряженность, и Регина узнала об измене Сергея. Они расстались, но сумели сохранить человеческие отношения. Именно к нему Мянник обратилась, когда заподозрила у себя серьезные проблемы со здоровьем.
Актриса обратилась к Корчевникову: "
Я смотрела твою передачу, Борь, и там увидела фотографии людей, больных раком кожи. Тогда подумала, что уже где-то видела подобные пятна. Потом поняла, что у меня появились точно такие же. Скинула фотографии этих точек бывшему мужу, Сергею, он у меня врач. Он практически сразу позвонил и сказал, что нужно немедленно обращаться в клинику, но я не захотела".
И все же Регина решила обследоваться.
"Тогда врачи сразу же сказали, что нужно делать операции. Меня немедленно отправили на операционный стол. Только позже я узнала, что если бы затянула еще чуть-чуть, ужасных последствий для здоровья избежать бы не удалось", — заключила актриса.
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