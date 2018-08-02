Гузеева взбесила фанатов «непристойным» видом

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева осваивает новые технологии. Звезда применяет различные фильтры к собственным снимкам и выкладывает их в соцсети.
Гузеева славится отличным чувством юмора и сарказмом. Своими ироничными и безжалостными в своей правдивости высказываниями она сделала себе карьеру на телевидении. Свой талант ведущая использует не только применительно к героям программы — часто в личном микроблоге она шутит сама над собой.
В своем Instagram Гузеева опубликовала пару снимков из гримерной. Звезда, как говорится, при полном параде ожидает вызова на съемочную площадку. Лариса выглядит очень серьезной и сосредоточенной на фото. Однако в комментариях ведущая отметила, что солидное выражение лица — это всего лишь попытка войти в роль:
"Перемудрила с лицом — аж самой смешно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)".
Поклонники оценили самоиронию телезвезды, многие отметили, что 59-летняя Гузеева выглядит ничуть не хуже молоденьких артисток.
"Самая красивая женщина России! все остальные сзади!", "Ваши цвета, Лариса, замечательный наряд, браво!", "Пиджачок красивый и покрой интересный! Сама то Царица!", — хвалили Ларису интернет-обыватели.
Отметим, что были и те, кто решил дать Гузевой несколько модных советов. Ведущей предложили сменить прическу и выбирать более солидный наряд, скрывающий лишний вес.
"Лицо в шедевральной примудрости, а прическа обиделась, Вам нужен каскад, подстригитесь, пожалуйста…", "Лариса, а если вам лоб как то прикрыт, очень высокий", "Лариса, Вы очень красивая! Ну где же Ваши стилисты?!Почему все наряды как халат?", "Лариса, милая Вам пойдет темно синий с белым наряд! Попробуйте это всем идет! Он скрадывает полноту!", "Лариса, лицо у Вас очень красивое, а на голове беспорядок!" — писали критически настроенные подписчики.