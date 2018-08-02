Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в участнице шоу

Один из пользователей Сети опознал бывшую звезду фильмов для взрослых, которая была представлена как домохозяйка в кулинарном шоу «Адская кухня».

Зритель под ником BbIKJl рассказал на Pikabu, что смотрел телеканал «Пятница», когда увидел знакомое лицо в телевизионном проекте. Тогда он решил уточнить информацию на официальной страничке программы. Пользователю удалось выяснить, что девушку зовут зовут Софья Буханец, ей 27 лет и она проживает в Петербурге

Редакторы назвали участницу уникальной, потому что она никогда «не ступала на кухню ресторана».

«И сейчас, сидя в декрете и готовя обеды для любимого мужа, она вдруг подумала — а не поучаствовать ли мне в "Адской кухне"?», — говорится в описании.

BbIKJl рассказал, что за несколько минут нашёл фильмографию Буханец. В качестве доказательства зритель опубликовал скрины из старых фильмов, в которых героиня носила псевдоним Софья Гаджет.

В комментариях к посту один из пользователей прикрепил старый ответ Буханец, которую ещё в прошлом году уличили в съёмках в порнографии.

«Все мы люди со своим прошлым и будущим. Я снималась в порно и никогда этого не скрывала, не вижу в этом ничего позорного», — написала участница «Адской кухни».

Остальные комментаторы похвалили девушку за честность.