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Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в участнице шоу
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Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в участнице шоу 

News.ru 3 часа назад
Фото: «Адская кухня»
Один из пользователей Сети опознал бывшую звезду фильмов для взрослых, которая была представлена как домохозяйка в кулинарном шоу «Адская кухня».
Зритель под ником BbIKJl рассказал на Pikabu, что смотрел телеканал «Пятница», когда увидел знакомое лицо в телевизионном проекте. Тогда он решил уточнить информацию на официальной страничке программы. Пользователю удалось выяснить, что девушку зовут зовут Софья Буханец, ей 27 лет и она проживает в Петербурге.
Редакторы назвали участницу уникальной, потому что она никогда «не ступала на кухню ресторана».
«И сейчас, сидя в декрете и готовя обеды для любимого мужа, она вдруг подумала — а не поучаствовать ли мне в "Адской кухне"?», — говорится в описании.
BbIKJl рассказал, что за несколько минут нашёл фильмографию Буханец. В качестве доказательства зритель опубликовал скрины из старых фильмов, в которых героиня носила псевдоним Софья Гаджет.
В комментариях к посту один из пользователей прикрепил старый ответ Буханец, которую ещё в прошлом году уличили в съёмках в порнографии.
«Все мы люди со своим прошлым и будущим. Я снималась в порно и никогда этого не скрывала, не вижу в этом ничего позорного», — написала участница «Адской кухни».
Остальные комментаторы похвалили девушку за честность.
Ранее News.ru рассказывал о том, что известие о порноролике ошарашило Тома Круза.
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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