Брошенная Решетова вызвала недоумение фанатов

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После расставания с Тимати Решетова страшится сниматься обнаженной 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
Бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова боится сетевых хейтеров. Красавица-брюнетка опасается выкладывать в микроблог слишком откровенные кадры.
Решетова снялась в очередной фотосессии. Экс-подруга рэпера позирует в белом купальнике известной марки. Новые кадры Анастасия опубликовала в своем Instagram.
Однако поклонников снимки не особо заинтересовали. Они обратили внимание на странный комментарий Решетовой под одним из фото.
"Почему сейчас даже в купальниках сниматься немного некомфортно?", — задала риторический вопрос брюнетка.
Пользователи Сети решили объяснить наивной Анастасии почему, она, оголяясь, чувствует себя не в своей тарелке. "Потому что уже все снимаются без трусов", "Потому что слишком худая? Если убрать грудь — останутся одни кости, кушайте немного больше", "Настюша с такой фигурой, с таким красивым телом и с общей вашей красотой в целом, Все комфортно! Волшебная!", "в аду еще больше некомфортней будет)🔥", "Потому-то "Купальник" выглядит как с 80. Ну и комплиментов хочется".
Некоторые поклонники решили, что таким образом модель пытается привлечь к себе внимание.
"Боже какое лицемерие, Вы постоянно снимаетесь так, не надо строить из себя", "Некомфортно, но я все равно снимусь и выложу на всеобщее обозрение", — писали фолловеры.
Отметим, что ходят слухи, что Решетова все еще находится в отношениях с Тимати. Возможно новость о расставании — это продуманный пиар-ход. Ведь необходимо подогреть интерес к самому Тимати и его новым бизнес-проектам: казахской певице Назиме Джанибековой (НАZИМА) и открытому в конце июня салону красоты.
Недавно звезду рэпа и модель поймали на обмане. В середине июля корреспонденту Dni.Ru удалось застать их в одном из модных ресторанов Москвы. Пара выглядела счастливой: оба вели непринужденную беседу и время от времени нежно касались друг друга.
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