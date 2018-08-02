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На оболганную Цымбалюк-Романовскую строчат доносы
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Враги строчат доносы на оболганную Цымбалюк-Романовскую 

Дни.ру 51 минуту назад
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Бедная Виталина! Свора собак набросилась на нее и пытается побольнее укусить. Они думают, что помогают Армену Джигарханяну, но на самом деле делают только хуже. Ведь правда все равно восторжествует!
В официальной группе "Армен Джигарханян" в социальной сети FaceBook появилось сообщение: "Дорогие участники группы! Обращаемся ко всем и к каждому. 9 августа 2018 г. состоится заседание суда над Виталиной Цымбалюк-Романовской. Предлагаем написать на электронную почту суда письмо (письма), охарактеризовав моральный облик подсудимой, о нашем всеобщем возмущении поведения последней на протяжении многих месяцев, глумления и издевательства в СМИ над нашим достоянием, Арменом Борисовичем Джагарханяном!"
Разумеется, написать тут есть про что — как Виталина отдала свою молодость заботе о старике, как кормила его из ложечки диетическими продуктами, водила под руку и буквально пылинки сдувала. Она всегда звала артиста исключительно на "вы" и по "имени-отчеству". Можно рассказать еще и про то, как в доверие к артисту втерлись мутные личности, называющие себя его "друзьями" и "доверенными лицами" и под шумок лишили артиста квартир и денег. Словом, письма получатся содержательными.
Что же касается анонсированного суда, то Цымбалюк-Романовская обвиняется по статье 137 Уголовного кодекса — "Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ". За это деяние по закону предусматривается наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы. Но адвокат Виталины Лариса Широкова уверена: они не только смогут выиграть дело, но и посрамят многих из тех, кто сегодня окружает Джигарханянаи придумывает ложь про его бывшую жену. Разоблачающие их документы будут опубликованы в ближайшие часы.
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