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Звезда «Дом-2» ждет ребенка от бывшего священника
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Звезда «Дом-2» ждет ребенка от бывшего священника 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Отцом будущего ребенка Олеси Лисовской стал бывший священник Вальтер Соломенцев, который появился в эфире «Дом-2» еще в апреле 2017 года. Тогда молодой человек заявил, что служил в храме и обладает приличным состоянием. Однако позже выяснилось, что информация, о стабильном доходе Соломенцева не подтвердилась.
Репортеры обнародовали фрагмент из переписки Олеси Лисовской и экс-участника «Дом-2», согласно которым девушка сообщила несостоявшемуся избраннику о своей беременности. Однако сам Соломенцев свое отцовство отрицает.
От предыдущего брака у бывшего священника есть трое детей. Сыновей Вальтеру подарила бывшая жена Галина, к слову, младший ребенок появился в семье в июне этого года. Известие о том, что он снова станет отцом не вызвало у Соломенцева ответной радости.
«Олеся прислала мне тест на беременность. Утверждает, что беременна от меня. Я хочу в этом усомниться», — отметил экс-участник «Дом-2».
Первая жена Вальтера Соломенцева Галина (Фото: кадр из видео)
В свою очередь, Лисовская оскорбленная поведением бывшего возлюбленного, заявила, что сама воспитает малыша и без его помощи, пишет dom2life.ru.
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