Киркоров коллекционирует негатив о себе

Киркоров рассказал об уроках Пугачевой

Певица Алла Пугачева приучила бывшего мужа Филиппа Киркорова к негативу. Об этом, как сообщают «Дни.ру», он сам рассказал в интервью журналисту Вадиму Вернику.

По Верника, однажды, побывав в доме Киркорова, он обнаружил «на самом видном месте», на журнальном столике, журналы, на обложки которых были вынесены гадости про хозяина дома.

«Меня Пугачева приучила собирать о себе только негативное», — объяснил Народный артист России.

Поэтому, добавил Киркоров, он коллекционирует «собрание сочинений гадости и ерунды», которую о нем публикуют средства массовой информации.

Другим уроком Пугачевой ее бывший муж назвал отказ от чтения этой «ерунды» и этих «гадостей». По словам Киркорова, это позволяет ему не обижаться на то, что о нем пишут, к тому же его самым строгим критиком является он сам.