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Киркоров коллекционирует негатив о себе
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Киркоров рассказал об уроках Пугачевой 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певица Алла Пугачева приучила бывшего мужа Филиппа Киркорова к негативу. Об этом, как сообщают «Дни.ру», он сам рассказал в интервью журналисту Вадиму Вернику.
По Верника, однажды, побывав в доме Киркорова, он обнаружил «на самом видном месте», на журнальном столике, журналы, на обложки которых были вынесены гадости про хозяина дома.
«Меня Пугачева приучила собирать о себе только негативное», — объяснил Народный артист России.
Поэтому, добавил Киркоров, он коллекционирует «собрание сочинений гадости и ерунды», которую о нем публикуют средства массовой информации.
Другим уроком Пугачевой ее бывший муж назвал отказ от чтения этой «ерунды» и этих «гадостей». По словам Киркорова, это позволяет ему не обижаться на то, что о нем пишут, к тому же его самым строгим критиком является он сам.
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