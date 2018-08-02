Жуков рассказал о болезни

Певец Сергей Жуков опубликовал на странице в Instagram обращение к поклонникам, в котором рассказал о своих болезнях.

По словам Жукова, из-за множества концертов, которые он дал в последние годы, его здоровье пошатнулось.

«Этим летом я решил всерьез заняться здоровьем и полечить те болячки, которые возникли за долгие годы», — пояснил он.

Музыкант начал лечение в июне, но ему стало только хуже. По словам певца, его раны перестали заживать, поэтому ему пришлось обратиться к консилиуму врачей.

«Сразу вас хочу успокоить друзья, это не одна из тех страшнейших болезней, про которые могли многие подумать, я не прикован к постели», — подчеркнул он.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 2 Авг 2018 в 1:30 PDT

Жуков отметил, что врачи настояли на ежедневных процедурах, поэтому он находится в больнице. Также певец показал аппарат, к которому он подключен 24 часа в сутки. Что это за прибор, он не уточнил.

По словам Жукова, в августе ему предстоит еще одна операция, которая завершит его лечение.

Ранее стало известно, что 42-летний Жуков отменил летнюю часть гастрольного тура «Руки Вверх!» из-за проблем со здоровьем и предстоящей операции. Сообщалось, что артист перенес уже две операции, а третья, решающая, состоится в августе.