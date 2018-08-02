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Егор Крид показал видео из зала суда
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Егор Крид показал видео из зала суда 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Популярный певец Егор Крид опубликовал видео из Тверского Районного суда, заметив, что это заседание стало третьим за месяц.
Напомним, Крида и его коллегу Тимати обвинили в том, что они устроили импровизированный концерт на крыше автомобиля. На видео запечатлен момент, когда судья зачитывает решение — назначить штраф в размере 20 тысяч рублей.
Крид вместе со своим адвокатом улыбается, признавая, что наказание настолько несущественное, что можно было не приглашать "виновного" на суд.
Некоторые подписчики заметили, что Крид проявил откровенное неуважение ко всем присутствующим на заседании, ведь он не потрудился снять солнцезащитные очки в помещении. Поклонники артиста вместе с кумиром посмеялись над "приговором", пошутив, что теперь Крид точно "самый грязный заяц", как он пел в своей новой песне.
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