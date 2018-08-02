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Седокова публично призналась в воздержании
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«Никто с тобой не хочет»: Седокова сходит с ума от воздержания 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Instagram
Певица Анна Седокова боится, что вскоре разучится целоваться. Артистка очень страдает, так как уже полтора месяца у нее нет мужчины.
Анна пожаловалась в своем микроблоге на затишье в личной жизни. Певица устала наблюдать как другие влюбляются. Она тоже хочет найти того единственного, чтобы почувствовать себя счастливой.
"Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе. Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если еще и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала звезда в Instagram.
Артистка посетовала, мол, только сейчас поняла подруг, которые жаловались на долгое отсутствие романтических отношений.
"У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а сейчас что? Так вот она старость? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так…" — рассудила артистка.
Седокова предположила, что вероятно вселенная учит ее воздержанности и необходимо направить высвобожденную энергию в более полезное русло. Однако переключиться на другие дела непросто.
"Но что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда. И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись… Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разлучилась?" — написала артистка и добавила, что верит в "визуализацию желаний", поэтому просит себе нового парня.
Поклонники отметили в комментариях, что будучи многодетной мамой, певице стоит обратить внимание на своих детей, а не переживать из-за отсутствия мужчины. У Анны Седоковой есть трое детей: 13-летняя Алина, 7-летняя Моника и годовалый сын Гектор. Отметим, что средний ребенок знаменитости проживает с отцом. Седокова может встречаться с наследницей только под присмотром специалистов.
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Комментарии2  Ещё 6 источников 
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