Седокова публично призналась в воздержании

«Никто с тобой не хочет»: Седокова сходит с ума от воздержания

Певица Анна Седокова боится, что вскоре разучится целоваться. Артистка очень страдает, так как уже полтора месяца у нее нет мужчины.

Анна пожаловалась в своем микроблоге на затишье в личной жизни. Певица устала наблюдать как другие влюбляются. Она тоже хочет найти того единственного, чтобы почувствовать себя счастливой.

"Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе. Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если еще и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала звезда в Instagram.

Артистка посетовала, мол, только сейчас поняла подруг, которые жаловались на долгое отсутствие романтических отношений.

"У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а сейчас что? Так вот она старость? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так…" — рассудила артистка.

Седокова предположила, что вероятно вселенная учит ее воздержанности и необходимо направить высвобожденную энергию в более полезное русло. Однако переключиться на другие дела непросто.

"Но что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда. И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись… Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разлучилась?" — написала артистка и добавила, что верит в "визуализацию желаний", поэтому просит себе нового парня.

Поклонники отметили в комментариях, что будучи многодетной мамой, певице стоит обратить внимание на своих детей, а не переживать из-за отсутствия мужчины. У Анны Седоковой есть трое детей: 13-летняя Алина, 7-летняя Моника и годовалый сын Гектор. Отметим, что средний ребенок знаменитости проживает с отцом. Седокова может встречаться с наследницей только под присмотром специалистов.