Сын-фрик Яковлевой устроился в школу

Устроившийся в школу сын-фрик Яковлевой рассказывает малышам про наколки

Гроб на лице и надпись "Пустота" на лбу, три шестерки у глаза и розы с шипами на шее, затейливые замки на животе и сплошняком черная рука — разукрашенный донельзя сын актрисы Елены Яковлевой долго не мог найти работу. А в итоге устроился воспитателем в школу, и теперь учит малышей уму-разуму.

"Мне казалось, что довольно страшно идти к детям в таком виде, — призналась актриса. — Но дети с таким интересом слушают его рассказы — и о татуировках в том числе, и о том, как он сожалеет, что сделал их. В школе взаимопонимание с детьми у Дениса случилось сразу. Туда приезжают дети со всего мира, там есть представители таких племен, где татуировка считается смертельным грехом. Когда эти ребята увидели его, они сразу подружились и до сих пор переписываются".

Денис Шальных окончил школу в Великобритании , потом три года проучился на режиссерском курсе московского Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Учебу парень так и не закончил, зато теперь учит других. Он отлично владеет английским языком, что помогло пройти испытательный срок в Пензенской области , а потом устроиться на должность воспитателя в "Школу Росатома".

Первую татуировку Денис сделал в подростковом возрасте — набил на руке портрет любимой собаки Дика. Актриса тогда даже умилилась: надо же, какая трогательная любовь! А парень уже не смог остановиться. Теперь 80% его тела покрыто рисунками!