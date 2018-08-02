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Сын-фрик Яковлевой устроился в школу
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Устроившийся в школу сын-фрик Яковлевой рассказывает малышам про наколки 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: vk.com/id48372789
Гроб на лице и надпись "Пустота" на лбу, три шестерки у глаза и розы с шипами на шее, затейливые замки на животе и сплошняком черная рука — разукрашенный донельзя сын актрисы Елены Яковлевой долго не мог найти работу. А в итоге устроился воспитателем в школу, и теперь учит малышей уму-разуму.
"Мне казалось, что довольно страшно идти к детям в таком виде, — призналась актриса. — Но дети с таким интересом слушают его рассказы — и о татуировках в том числе, и о том, как он сожалеет, что сделал их. В школе взаимопонимание с детьми у Дениса случилось сразу. Туда приезжают дети со всего мира, там есть представители таких племен, где татуировка считается смертельным грехом. Когда эти ребята увидели его, они сразу подружились и до сих пор переписываются".
Денис Шальных окончил школу в Великобритании, потом три года проучился на режиссерском курсе московского Гуманитарного института телевидения и радиовещания. Учебу парень так и не закончил, зато теперь учит других. Он отлично владеет английским языком, что помогло пройти испытательный срок в Пензенской области, а потом устроиться на должность воспитателя в "Школу Росатома".
Первую татуировку Денис сделал в подростковом возрасте — набил на руке портрет любимой собаки Дика. Актриса тогда даже умилилась: надо же, какая трогательная любовь! А парень уже не смог остановиться. Теперь 80% его тела покрыто рисунками!
"И я, и Денис давно покаялись, что это случилось в его жизни, но каждый человек должен умнеть и взрослеть сам. Я свои мозги в тот момент не могла ему вложить. Сегодня и я, и сын думаем, как свести все татуировки с его тела. Будем что-то делать. Мы ждем, что изобретут лекарство, которое будет разъедать краску на теле не так болезненно, как это сейчас происходит", — цитирует Яковлеву журнал "Откровения звезд".
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