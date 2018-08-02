Умер актер из «Барри Линдона»

Артисту было 92 года.

Он сыграл в таких фильмах, как «Барри Линдон», «Путешествие отверженных», «Ганди», «Завещание Холкрофта», «Женщина в черном», а также в сериалах «Генрих VIII и его шесть жен», «Елизавета: Королева английская», «У некоторых мам рождаются и такие детки», «Я, Клавдий», «Шпион, выйди вон!» и «Чисто английские убийства».

Бернард Хептон был номинирован на премию BAFTA в области телевидения в номинации «Лучшая мужская роль».