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Африкантова готова предоставить «Дому-2» свой дом
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Татьяна Африкантова готова предоставить «Дому-2» свой дом в Туапсе 

ИД «Собеседник» 27 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Печальную новость о закрытии «Дома-2» обсуждают не только простые телезрители, но и звезды проекта. Московские власти решили снести главное любовное гнездышко страны, а на его месте построить автодорогу. В ближайшее время там, где снимают «Дом-2», появится остановка скоростного трамвая.
Организаторов проекта уже уведомили об изъятии земли для государственных нужд. Узнав об этом, одна из самых ярких участниц — знаменитая мама Марины Африкантовой (тоже звезда телепроекта. — Авт.) Татьяна — призвала перенести съемочную площадку в Туапсе. Она уверена: на знаменитом курорте «домочадцам» будет не хуже, чем в Москве и на Сейшелах.
— Буду писать руководству письмо, пусть организуют здесь новую площадку! — говорит Татьяна. — Я готова предоставить для съемок свой дом. Пусть ремонтик сделают и живут. Тут море под боком, роскошный фруктовый сад во дворе. И им хорошо, и мне!
Татьяна Африкантова с мужем приобрели домик на юге несколько лет назад. И ни разу об этом не пожалели. Здесь они отдыхают от столичной суеты.
— Сегодня мы шагомером измерили: от нашего дома до моря рукой подать — два с половиной километра, — рассказывает женщина. — Наше жилье стоит на горе. Нам очень нравилось ходить вместе с Мариной к морю. Мы два месяца ходили с ней вверх-вниз и худели на пять килограммов.
Африкантова уверяет: лучшего места для съемок организаторам просто не найти. Сама она будет только рада «домочадцам». И ее совсем не пугает, что они будут в ее доме регулярно сношаться.
— Мы шторки повесим! — говорит женщина. — Там особо не посношаешься. На море умаются, сразу спать лягут!
Сама Африкантова, если руководство проекта решится на переезд, обещает регулярно проводить с участниками воспитательные беседы.
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