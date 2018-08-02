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Рэпера зарезали насмерть в Лондоне
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Рэпера из группы Moscow17 зарезали насмерть в Лондоне 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: @SK017_
Британский рэпер, известный под псевдонимом Incognito, погиб в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.
На исполнителя и еще двух человек напали с ножами на Уорхам-стрит на юго-востоке города. Артист скончался от ножевых ранений на улице, остальные пострадавшие были доставлены в больницу.
Полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве и нападении. Они находятся под стражей.
Incognito — член группировки Moscow17, участники которой выпускали треки с названиями Moscow March, Russian и We're Russians. Другой член команды, 17-летний Райем Эйнсуорт Бартон, был убит на этой же улице в мае.
В июне во Флориде был убит 20-летний рэпер XXXTentacion. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому. Позже полиция раскрыла подробности убийства.
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