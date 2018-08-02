Ещё
Тимур Родригез похвастался автомобилем за 4 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимур Родригез приобрел автомобиль за 4 миллиона рублей 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певец и телеведущий Тимур Родригез опубликовал фото своей новой машины — Infiniti QX80.
"Приехала, красавица моя!" — прокомментировал фото артист.
За день до этого он опубликовал черно-белое фото машины и предложил подписчикам угадать, какой цвет авто он выбрал. Выяснилось, что Тимур остановился на классическом серебристом цвете. Артист пошутил, что подбирал машину под цвет висков, ведь он заметно поседел.
Мужчина обратился к читателям с вопросом, как им машина и откровенно похвастался дорогостоящей покупкой, цена которой более 4 млн рублей. Многие фанаты поздравили артиста со значимым приобретением и пожелали комфортной езды. Некоторые читатели заметили, что Родригез явно компенсировал огромным автомобилем свои "проблемы" с ростом, ведь сам артист не слишком высокий.
Большая часть читателей призналась, что Тимур сделал отличный выбор и будет долго наслаждаться вождением такой заметной и крутой машины.
Russianshowbiz.info: последние новости
Алиса Аршавина покинула соцсети Малиновскую заподозрили в анорексии Гражданская жена Мурата Насырова не может смириться с его смертью
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона137
Украинские военные заявили о масштабном «котле»101
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью803
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах80
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками72
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
01:58
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона
В мире Статьи
10:02
Россиян предупредили о мошенничестве со счетчиками
Новости Москвы Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение