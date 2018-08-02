Тимур Родригез похвастался автомобилем за 4 млн рублей

Тимур Родригез приобрел автомобиль за 4 миллиона рублей

Певец и телеведущий Тимур Родригез опубликовал фото своей новой машины — Infiniti QX80.

"Приехала, красавица моя!" — прокомментировал фото артист.

За день до этого он опубликовал черно-белое фото машины и предложил подписчикам угадать, какой цвет авто он выбрал. Выяснилось, что Тимур остановился на классическом серебристом цвете. Артист пошутил, что подбирал машину под цвет висков, ведь он заметно поседел.

Мужчина обратился к читателям с вопросом, как им машина и откровенно похвастался дорогостоящей покупкой, цена которой более 4 млн рублей. Многие фанаты поздравили артиста со значимым приобретением и пожелали комфортной езды. Некоторые читатели заметили, что Родригез явно компенсировал огромным автомобилем свои "проблемы" с ростом, ведь сам артист не слишком высокий.

Большая часть читателей призналась, что Тимур сделал отличный выбор и будет долго наслаждаться вождением такой заметной и крутой машины.