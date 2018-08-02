Барановская оберегает детей от негатива об Аршавине

Телеведущая Юлия Барановская является многодетной мамой и воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Юлия поделилась своими методами воспитания наследников.
Уже не первый год Юлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей. Ее экс-возлюбленный Андрей Аршавин уже несколько лет не общается с наследниками и никак не участвует в их жизни.
Напомним, что на днях нынешняя супруга футболиста Алиса Аршавина заявила поклонникам, что футболист не любит своих детей от отношений с Барановской и не собирается с ними контактировать.
Несмотря на это, Юлия не позволяет себе при детях негативно высказываться об их отце. Барановская отмечает, что дети все равно любят папу, хоть не видели его несколько лет. В недавнем интервью телеведущая призналась, что до сих пор запрещает наследникам пользоваться Интернетом и социальными сетями, так как боится, что неравнодушные пользователи начнут им писать об отце.
«К тому же есть люди, которым нужно выплеснуть негатив, а за моей семьей все-таки идет «хвост» с историей незавершенного развода. Мне часто об этом пишут, но я не хочу, чтобы это писали и моим детям. Они хорошо относятся к отцу и любят его, но он с ними не общается. Они еще слишком маленькие, чтобы на это отвечать, и слишком маленькие, чтобы это их не ранило», — призналась Барановская в интервью для Cosmo.