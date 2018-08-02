За что судили российских звезд

Life рассказал, за что судили и как наказывали российских знаменитостей.

Накануне московский суд признал рэпера Тимати и его коллегу Егора Крида виновными в нарушении общественного порядка во время спонтанного концерта с крыши джипа на Большой Дмитровке.

Оба музыканта были наказаны штрафом в размере 20 тысяч рублей, однако это не самый серьезный из проступков, за который были осуждены звезды российского шоу-бизнеса.

Так, менее полугода назад певец Витас открыл стрельбу, по его словам, по воронам, у своего жилища в Барвихе, но испугал не только птиц, но и своих обеспеченных соседей, которые вызвали полицию. В результате музыканта приговорили к семи суткам ареста.

В конце 2017 года перед судом предстала Юлия Началова . Певица была лишена водительских прав и 30 тысяч рублей за невыполнение требования полицейских о прохождении медицинского освидетельствования.

Чуть более года назад в неприятную историю угодил солист группы «Би-2» Игорь Бортник , более известный как Лева Би-2. Правоохранители обнаружили в кармане музыканта 0,5 грамма марихуаны, а суд оштрафовал его за это на три тысячи рублей.

Два года назад певец Митя Фомин был лишен водительского удостоверения и приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде, однако что именно опьянило музыканта, алкоголь или наркотики, известно так и не стало.

Наконец, в 2011-м без прав на четыре месяца остался бывший солист группы «Премьер-министр» Вячеслав Бодолика, который за рулем «Лексуса» проехался по встречной полосе одной из московских дорог.