Известный ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца

Находящийся в Китае телеведущий Джереми Кларксон попросил попутчика, на протяжении нескольких часов не перестававшего громко говорить по телефону, «заткнуться». Видео он опубликовал в Instagram.

Ведущий не стал обращаться лично к пассажиру, а снял его на видео. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» — эмоционально, но почти бесшумно повторял он в кадре. Мужчина продолжил разговаривать, не заметив, что его снимают.

Видео с Кларксоном собрало больше трех миллионов просмотров. Местное издание Shanghai.ist отмечает, что он провел в Китае несколько недель, снимая эпизоды для нового сезона своего шоу.