Депп пожаловался на насилие от бывшей

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Джонни Депп обвинил бывшую супругу в избиении 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: соцсети
55-летний Джонни Депп развелся с 32-летней Эмбер Херд полтора года назад, однако скандалы вокруг звезд не утихают до сих пор. Актер решил подать в суд на бывшую жену за то, что та нанесла ему побои. Также Депп обвинил Херд в том, что она оболгала его в суде и опозорила перед прессой. Актер рассказал, что молодая жена начала распускать руки, разозлившись из-за опоздания актера.
«Я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз. Я умолял ее прекратить, пытался удержать ее руку. Все было тщетно. Тогда я просто ушел и попросил ее не следовать за мной…» — говорится в поданных в суд документах.
Напомним, что изначально причиной развода звездных супругов называлось рукоприкладство Деппа. Эмбер Херд предъявила следы побоев и свидетелей агрессивного поведения актера. Джонни Депп предпочел не доводить дело до суда и заплатил экс-супруге 7 миллионов долларов.
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