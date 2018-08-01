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Кафельникова сделала странное признание
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«Я, вообще, торчу»: Странное откровение Алеси Кафельниковой 

Дни.ру 3 часа назад
Дочь знаменитого теннисиста, модель сделала признание. Она поделилась самым сокровенным.
Алеся снялась для рубрики "Что в сумке?" YouTube-канала Vogue Russia. Девушка продемонстрировала содержимое аксессуара и немного пооткровенничала.
Кафельникова рассказала о любимой косметике, а также о том, чем сейчас сильно увлечена. Она показала книгу Робина Норвуда "Женщины, которые любят слишком сильно", которую сейчас читает.
По ее словам, эта книга про то, как тяжело быть зависимой. При этом Алеся сделала странное откровение. "Я зависимый человек. Завишу от любви. Я вообще торчу на чувствах", — призналась девушка.
Модель отметила, что произведение ей очень помогает. "Она рассказывает, что любить и страдать — это не одно и то же. Я такой человек, что если люблю человека, то отдаюсь ему вся, забываю про себя", — поделилась Кафельникова.
Напомним, в прошлом году модель прошла курс лечения от наркозависимости. После реабилитации она вернулась в модельный бизнес, но недавно Алесю снова заподозрили в употреблении наркотиков. Затем в Сеть попали ее интимные фото с бывшим возлюбленным, рэпером Фараоном.
Как писали Dni.Ru, ранее СМИ сообщали о том, что после расставания с любимым Кафельникова попала в реанимацию. Несмотря на то, что официальные представители модели опровергали эти сведения, многие поклонники продолжали верить, что она находится в крайне тяжелом состоянии.
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