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В России появится мотоцикл из «Кортежа» для рядового потребителя
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В России появится мотоцикл из «Кортежа» для рядового потребителя 

Sputnik Эстония 2 часа назад
Фото: Sputnik Эстония
ТАЛЛИНН, 1 авг — Sputnik. Специалисты российского концерна «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») работают над созданием тяжелого мотоцикла, в котором будут воплощены решения, использованные при разработке версии мотоцикла для проекта «Кортеж». Об этом в комментарии Sputnik сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, новая техника будет доступна рядовому потребителю.
"Планируется свободная продажа мотоцикла, на рынок он выйдет под брендом «Иж», — сказал Чемезов, напомнив, что сейчас знаменитый советский мотоциклетный бренд «Иж» принадлежит «Калашникову».
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на открытии международного военно-технического форума "Армия-2017"
Глава «Ростеха» затруднился сказать, будет ли рыночная версия в точности повторять кортежную, но «в нём точно будут использоваться решения — дизайнерские и технические, которые применяются в мотоцикле для президентского проекта „Кортеж“.
»Мотоцикл планируется продавать как в стране, так и за рубежом — в этом плане мы не ставим никаких знаков различия между рынками. Цена пока не определена, но она будет в рынке", — добавил Чемезов.
По его словам, мотоцикл пока не серийный, поскольку испытания новой машины ещё не завершены.
"Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности", — сказал глава «Ростеха».
Президент РФ Владимир Путин у концепт атяжелого мотоцикла "Иж" во время посещения мультимедийной выставки-форума "Россия, устремленная в будущее" в Центральном выставочном зале "Манеж". Слева — патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Справа налево — глава российских буддистов Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев, верховный муфтий России и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.
Что касается технических характеристик нового «Иж», то по ним он будет не уступать уступать зарубежным аналогам и даже превзойдет их. Так, к примеру, скорость разгона до 100 километров в час у российской разработки составляет 3,5 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час при весе в 500 килограмм. У мотоцикла бензиновый и оппозитный двигатель мощностью почти 150 лошадиных сил.
Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" на выставке "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве
Первые автомобили класса люкс проекта «Кортеж», созданные в России для высших лиц государства, поступили на обкатку в гараж особого назначения ФСО России в январе 2018 года. А уже в мае, как писал Sputnik Эстония, техника из «Кортежа» принимала участие в инаугурации избранного российского президента Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus кортежа президента РФ  Тогда же в Минпромторге РФ сообщили, что коммерческая версия изделий появится в свободной продаже в первом квартале 2019 года под брендом AURUS.
Новый президентский лимузин «Кортеж» на инаугурации Путина >>
Премьера «кортежного» лимузина за рубежом состоялась 16 июля в Хельсинки во время проведения там российско-американского саммита на высшем уровне.
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