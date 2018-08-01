В России появится мотоцикл из «Кортежа» для рядового потребителя

"Планируется свободная продажа мотоцикла, на рынок он выйдет под брендом «Иж», — сказал Чемезов, напомнив, что сейчас знаменитый советский мотоциклетный бренд «Иж» принадлежит «Калашникову».

Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов на открытии международного военно-технического форума "Армия-2017"

Глава «Ростеха» затруднился сказать, будет ли рыночная версия в точности повторять кортежную, но «в нём точно будут использоваться решения — дизайнерские и технические, которые применяются в мотоцикле для президентского проекта „Кортеж“.

»Мотоцикл планируется продавать как в стране, так и за рубежом — в этом плане мы не ставим никаких знаков различия между рынками. Цена пока не определена, но она будет в рынке", — добавил Чемезов.

По его словам, мотоцикл пока не серийный, поскольку испытания новой машины ещё не завершены.

"Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности", — сказал глава «Ростеха».

Что касается технических характеристик нового «Иж», то по ним он будет не уступать уступать зарубежным аналогам и даже превзойдет их. Так, к примеру, скорость разгона до 100 километров в час у российской разработки составляет 3,5 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час при весе в 500 килограмм. У мотоцикла бензиновый и оппозитный двигатель мощностью почти 150 лошадиных сил.

Концепт тяжелого мотоцикла "Иж" на выставке "Россия, устремленная в будущее" в Центральном Манеже в Москве

Первые автомобили класса люкс проекта «Кортеж», созданные в России для высших лиц государства, поступили на обкатку в гараж особого назначения ФСО России в январе 2018 года. А уже в мае, как писал Sputnik Эстония , техника из «Кортежа» принимала участие в инаугурации избранного российского президента Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин спускается по лестнице Благовещенского собора к автомобилю Aurus кортежа президента РФ Тогда же в Минпромторге РФ сообщили, что коммерческая версия изделий появится в свободной продаже в первом квартале 2019 года под брендом AURUS.

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