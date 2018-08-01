Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой

В Сети бурно обсуждают неприятный инцидент, который якобы произошел между Григорием Лепсом Аллой Михеевой . Комментаторы разделились во мнениях относительно действий певца и ведущей.

Коротко суть истории. Согласно некоторым данным, на фестивале "Жара" в Баку Алла Михеева подошла к Григорию Лепсу и задала ему пару провокационных вопросов. В частности, ведущая спросила, сколько он заплатил за поступление одной из дочерей в престижный вуз. Заодно Михеева прокомментировала внешность наследницы артиста.

Якобы Лепс не стерпел такой наглости и ударил ведущую микрофоном. Говорят, этот момент даже попал на видео, а видео — в интернет, вот только журналисты даже не успели посмотреть ролик, как он исчез. И теперь, по слухам, автор видео ни за что не готов обнародовать его.

Тогда журналисты пообщались с самой Аллой Михеевой и представителем Григория Лепса. Первая сказала, что не может что-либо комментировать, второй — отказался. Зато весьма словоохотливыми оказались пользователи Сети. Комментаторы разделились примерно на два лагеря: тех, кто поддержал Аллу, и тех, кто заступился за Григория.

"Михеева все правильно сказала! А этот черт с рожей алкаша без денег никому не нужен, и дочь страшилка такая же (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Молодец, Григорий! Браво!", "Неотесаный мужлан и внешне и внутренне. Можно же было все обернуть в умную и острую шутку, уколов собеседника", "А нельзя было просто ответить, мол, ничего не платил, сама поступила, много занималась. Типо, сам в шоке, какая она у меня молодец. Короче, умница, красавица и т.д. Или — поступила на платный курс, платим по соответствующим расценкам инститнута. Драться-то зачем? Унизил в первую очередь себя, хотя вопрос был провакационный. Но зачем же вестись на провакацию?", — высказались комментаторы.