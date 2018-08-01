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Сестра рассказала о трагедии Софии Ротару
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Сестра рассказала о трагедии Софии Ротару 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Младшая сестра легендарной вокалистки Софии Ротару — Аурика дала откровенное интервью. Родственница вспомнила о горе в семье знаменитости.
По словам Аурики, София Михайловна очень сильно переживала потерю супруга Анатолия Евдокименко. Муж умер от третьего инсульта прямо на руках у артистки.
После трагедии Ротару на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Ротару замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь.
Ежедневно, как на работу София Михайловна ходила на кладбище. Часами звезда мысленно беседовала с погибшим супругом.
Душевное состояние вокалистки начало беспокоить близких.
"Однажды вечером сын Руслан посадил ее, напротив, и сказал: "Мама, нужно идти работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется ТАМ". И убедил Соню снова начать петь…", — поведала Аурика.
По словам родственницы вокалистки, Евдокименко влюбился в Ротару, увидев ее на обложке журнала. Анатолий нашел предмет своих грез и принялся за ухаживания. София долго не отвечала взаимностью. Вместо себя отправляла на свидание к пылкому воздыхателю подруг.
Терпение и настойчивость мужчины были вознаграждены. В сентябре 1968 года певица стала его женой, а в августе 1970 родила сына Руслана.
"Специально для Сони Толик создал и возглавил ансамбль "Червона рута". Вместе они ездили на гастроли. Он всегда старался, чтобы жене было комфортно: и поесть в гостиничный номер принесет, если Соня устала после концерта, и сам возьмет на себя бытовые проблемы, если ей некогда. 34 года жили Соня и Толик в любви, согласии и слаженной работе", — цитирует Аурику Sobesednik.ru.
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