Сестра рассказала о трагедии Софии Ротару

Младшая сестра легендарной вокалистки Софии Ротару — Аурика дала откровенное интервью. Родственница вспомнила о горе в семье знаменитости.

По словам Аурики, София Михайловна очень сильно переживала потерю супруга Анатолия Евдокименко . Муж умер от третьего инсульта прямо на руках у артистки.

После трагедии Ротару на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Ротару замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь.

Ежедневно, как на работу София Михайловна ходила на кладбище. Часами звезда мысленно беседовала с погибшим супругом.

Душевное состояние вокалистки начало беспокоить близких.

"Однажды вечером сын Руслан посадил ее, напротив, и сказал: "Мама, нужно идти работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется ТАМ". И убедил Соню снова начать петь…", — поведала Аурика.

По словам родственницы вокалистки, Евдокименко влюбился в Ротару, увидев ее на обложке журнала. Анатолий нашел предмет своих грез и принялся за ухаживания. София долго не отвечала взаимностью. Вместо себя отправляла на свидание к пылкому воздыхателю подруг.

Терпение и настойчивость мужчины были вознаграждены. В сентябре 1968 года певица стала его женой, а в августе 1970 родила сына Руслана.