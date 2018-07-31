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Гречка «отомстила» Земфире
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Гречка «отомстила» Земфире 

Рамблер 31 июля 2018
Певица Гречка (Анастасия Иванова) отказалась принимать участие в фестиваль Live Fest Summer в Сочи. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на организаторов.
По словам собеседников издания, Гречка объяснила отказ от выступления «своими причинами», а затем якобы перестала отвечать на звонки и сообщения. Организаторы подчеркнули, что договоренность с артисткой была заключена давно.
«СтарХит» связал решение Гречки с тем, что на фестивале также будет выступать раскритиковавшая ее Земфира.
Ранее Земфира посвятила пост Гречке и певице Монеточке (Елизавета Гырдымова) в соцсети «ВКонтакте». Гречку Земфира раскритиковала за «ужасные голос и внешность» и неумение петь, а «нормально выглядящую» Монеточку — за вокальный тембр.
После этого Земфира сама столкнулась с критикой со стороны интернет-пользователей. Ее назвали «всеми забытой» и обвинили в попытках пропиариться на молодых певицах.
Гречка в своем Instagram поблагодарила Земфиру за мнение, сказав, что «очень любит её творчество и уважает как человека».
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