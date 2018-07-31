Гречка «отомстила» Земфире

Певица Гречка ( Анастасия Иванова ) отказалась принимать участие в фестиваль Live Fest Summer в Сочи . Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на организаторов.

По словам собеседников издания, Гречка объяснила отказ от выступления «своими причинами», а затем якобы перестала отвечать на звонки и сообщения. Организаторы подчеркнули, что договоренность с артисткой была заключена давно.

«СтарХит» связал решение Гречки с тем, что на фестивале также будет выступать раскритиковавшая ее Земфира.

Ранее Земфира посвятила пост Гречке и певице Монеточке (Елизавета Гырдымова) в соцсети «ВКонтакте». Гречку Земфира раскритиковала за «ужасные голос и внешность» и неумение петь, а «нормально выглядящую» Монеточку — за вокальный тембр.

После этого Земфира сама столкнулась с критикой со стороны интернет-пользователей. Ее назвали «всеми забытой» и обвинили в попытках пропиариться на молодых певицах.

Гречка в своем Instagram поблагодарила Земфиру за мнение, сказав, что «очень любит её творчество и уважает как человека».