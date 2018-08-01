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Предательство мужа подкосило Долину
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Долина «поплыла» от предательства мужа 

Дни.ру 1 час назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В светской тусовке ходят упорные слухи, что Лариса Долина рассталась с третьим мужем Ильей Спицыным. Говорят, популярная исполнительница не смогла простить ему измен и даже поправилась из-за волнений.
Последнее время Лариса Долина появляется на светских мероприятиях без супруга Ильи Спицына. На прошедшем в Юрмале фестивале, организатором которого стала прославленная исполнительница Лайма Вайкуле, певица предстала в компании внучки Ангелины. Артистка буквально пылинки сдувает с малышки, а также помогает покорять эстраду. Девочка даже успела выступить с именитой бабушкой на одной сцене.
А вот мужа Ильи Спицына рядом с Ларисой Долиной не оказалось. Местные жители (у артистки есть в Юрмале недвижимость) говорят, что и вовсе не видели его в этом году. Ходят слухи, что Лариса и Илья расстались. Якобы именно из-за волнений легендарная певица набрала лишние килограммы, которые на фестивале скрывала под просторными нарядами.
"Говорят, они расстались. Вроде бы Илья ей изменил. Она прогнала предателя, но с тоски стала много есть, и некогда точеная фигура поплыла. Уверены, певица скоро возьмет себя в руки, похудеет и обязательно встретит новую любовь", — цитирует свой источник EG.ru.
Впрочем, ранее в интервью сама Лариса Долина заявила, что просто отказалась от ограничений в пище. "Я давно уже завязала с диетами, — ошарашила общественность она. — Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Вот только столько разных способов сегодня, что не могу определиться".
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