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Вдова Насырова так и не смирилась со смертью мужа
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«Сначала не могла войти в его студию»: вдова Мурата Насырова так и не смирилась со смертью мужа 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Со дня смерти Мурата Насырова прошло уже 11 лет, а его супруга так и не смирилась с его утратой. На днях Наталья Бойко рассказала, как она и дети артиста живут после его смерти.
19 января 2007 года Мурат Насыров выбросился с балкона собственной квартиры, где на тот момент находились его дети: дочь Лия и сын Аким. Смерть певца окутана тайной. До сих пор никто точно не знает, что тогда произошло на балконе. Друзья артиста уверены, что это был несчастный случай, а кто-то говорит о намеренном убийстве звезды. Жена Насырова считает, что на него оказали влияние, а версию о том, что он употреблял наркотики, Наталья Бойко отвергает категорически.
На днях супруга Насырова дала интервью и рассказала, как она и дети живут после смерти певца. Оказалось, что даже спустя 11 лет со дня трагедии она не смирилась с утратой возлюбленного. «Сначала после его смерти я даже войти не могла в студию, которую он оборудовал в нашей квартире. Потом, наоборот, появилось желание оживить студию. Не хочу ее переделывать в обычную комнату, теперь в ней работают его друзья», — пояснила женщина. По словам близкого друга артиста Армана Давлетьярова, Насыров всегда был очень скромным и рассудительным. Этим он отличался даже после того, как его песни в миг стали хитами. По его словам, у Мурата никогда не было звездной болезни. После смерти мужа Наталья плотно занялась воспитанием наследников.
Бойко очень тяжело переживает смерть мужа. Она призналась, что он очень редко приходит к ней во снах, поэтому женщина обращается к нему и просит, чтобы Мурат ей приснился. «Зато чувствую его наяву. В шлейфе любви, радости и доброты, который всегда оставался за Муратом, до сих пор живет наша семья», — поделилась супруга Насырова с изданием «Собеседник».
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