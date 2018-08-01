Вдова Насырова так и не смирилась со смертью мужа

«Сначала не могла войти в его студию»: вдова Мурата Насырова так и не смирилась со смертью мужа

Со дня смерти Мурата Насырова прошло уже 11 лет, а его супруга так и не смирилась с его утратой. На днях Наталья Бойко рассказала, как она и дети артиста живут после его смерти.

19 января 2007 года Мурат Насыров выбросился с балкона собственной квартиры, где на тот момент находились его дети: дочь Лия и сын Аким. Смерть певца окутана тайной. До сих пор никто точно не знает, что тогда произошло на балконе. Друзья артиста уверены, что это был несчастный случай, а кто-то говорит о намеренном убийстве звезды. Жена Насырова считает, что на него оказали влияние, а версию о том, что он употреблял наркотики, Наталья Бойко отвергает категорически.

На днях супруга Насырова дала интервью и рассказала, как она и дети живут после смерти певца. Оказалось, что даже спустя 11 лет со дня трагедии она не смирилась с утратой возлюбленного. «Сначала после его смерти я даже войти не могла в студию, которую он оборудовал в нашей квартире. Потом, наоборот, появилось желание оживить студию. Не хочу ее переделывать в обычную комнату, теперь в ней работают его друзья», — пояснила женщина. По словам близкого друга артиста Армана Давлетьярова, Насыров всегда был очень скромным и рассудительным. Этим он отличался даже после того, как его песни в миг стали хитами. По его словам, у Мурата никогда не было звездной болезни. После смерти мужа Наталья плотно занялась воспитанием наследников.

Публикация от Liya (@liyanasyrova) 4 Апр 2015 в 8:40 PDT