Названа причина смерти Людмилы Глуховой

СМИ назвали причину смерти актрисы Людмилы Глуховой

Стала известна причина смерти актрисы Людмилы Глуховой , сообщает ФАН.

Как утверждает источник, артистка в течение продолжительного времени боролась с онкологией.

В 2012 году Глухова возглавила КДЦ «Красногвардейский». Также она известна ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». В 2005 году её работа в спектакле «Человек дождя» была отмечена театральной премией «Золотая маска».

Церемония прощания состоится в четверг, 2 августа.