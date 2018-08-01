Названа причина смерти Людмилы Глуховой

Стала известна причина смерти актрисы Людмилы Глуховой, сообщает ФАН.
Как утверждает источник, артистка в течение продолжительного времени боролась с онкологией.
В 2012 году Глухова возглавила КДЦ «Красногвардейский». Также она известна ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». В 2005 году её работа в спектакле «Человек дождя» была отмечена театральной премией «Золотая маска».
Церемония прощания состоится в четверг, 2 августа.
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