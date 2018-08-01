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Умерла Людмила Глухова
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Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: kino-teatr.ru
Актриса, худрук культурно-досугового центра «Красногвардейский» Людмила Глухова скончалась на 55-м году жизни. Об этом сообщается на сайте центра.
Причина ее смерти не уточняется. Коллеги Глуховой рассказали, что несколько дней назад у нее родился внук.
В центре отметили, что актриса ушла «внезапно, неожиданно».
Прощание с артисткой состоится 2 августа в Большом зале крематория на Шафировском проспекте.
Людмила Глухова родилась в Иркутской области. В 1992 году окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Она играла в театре пластической драмы «ЧелоВЕК» и в 2005 году получила «Золотую маску».
Также Глухова снялась в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».
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