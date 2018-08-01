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Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
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Суд вынес приговор Тимати 

Рамблер 1 час назад
Рэпер Тимати поплатился за спонтанный концерт с крыши джипа, сообщает РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал его на 20 тысяч рублей.
20 июня Тимур Юнусов, более известный под сценическим псевдонимом Тимати, и его коллега Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) устроили импровизированный концерт на московской улице Большая Дмитровка: забравшись на крышу внедорожника, музыканты исполнили несколько песен.
«Людям понравилось», — заявил Тимати во время сегодняшнего рассмотрения своего дела в Тверском суде Москвы.
Рэпер отказался признать вину в нарушении общественного порядка, отметив, что послуживший ему сценой автомобиль не мешал проезду других машин, а сам концерт никому не причинил ущерба. Тем не менее суд признал Тимати виновным и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.
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