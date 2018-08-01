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Алиса Аршавина покинула соцсети
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Алиса Аршавина покинула соцсети 

Russianshowbiz.info 10 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Алиса Аршавина решила уйти из социальной сети Инстаграм, где она неоднократно подвергалась нападкам недоброжелателей.
Кажется, критика ее супруга и тема брошенных им детей стала последней каплей для супруги футболиста. На своей официальной страничке женщина обратилась ко всем своим подписчикам.
Алиса согласилась с тем, что Инстаграм позволил ей познакомиться с массой интересных людей, многие из которых всегда были к ней и ее семье добры. Но в то же время она устала слышать в свой адрес необъективную критику. Последняя, порой, распространялась и на ее детей. Эти события заставили Аршавину принять решение покинуть Инстаграм.
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