Алиса Аршавина покинула соцсети

Алиса Аршавина решила уйти из социальной сети Инстаграм, где она неоднократно подвергалась нападкам недоброжелателей.

Кажется, критика ее супруга и тема брошенных им детей стала последней каплей для супруги футболиста. На своей официальной страничке женщина обратилась ко всем своим подписчикам.

Алиса согласилась с тем, что Инстаграм позволил ей познакомиться с массой интересных людей, многие из которых всегда были к ней и ее семье добры. Но в то же время она устала слышать в свой адрес необъективную критику. Последняя, порой, распространялась и на ее детей. Эти события заставили Аршавину принять решение покинуть Инстаграм.