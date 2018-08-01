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Вскрылись шокирующие данные о муже Ани Лорак
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Стали известны шокирующие данные о муже Ани Лорак 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Муж украинской певицы Ани Лорак не впервые изменяет ей, а также имеет пристрастие к наркотикам. Об этом стало известно «СтарХиту».
По информации портала, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, об измене которого СМИ сообщили два дня назад, делает это не в первый раз — турок якобы регулярно проводит время с разными девушками, которые «явно» не являются всего лишь его подругами.
До женитьбы на Лорак мужчина был рядовым сотрудником отеля в родной Турции. Но в браке с известной певицей он стал управлять четырьмя ресторанами.
Также изданию стало известно, что Налчаджиоглу употребляет запрещенные препараты.
Ранее СМИ сообщили, что Мурат Налчаджиоглу отдыхал в киевском караоке-клубе с местной жительницей Яной Беляевой. По данным «СтарХита», турок мог оплатить несколько пластических операций молодой любовницы, а самой Лорак якобы известно об изменах супруга, однако она закрывает на это глаза из-за дочери.
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