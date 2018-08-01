Вскрылись шокирующие данные о муже Ани Лорак

Стали известны шокирующие данные о муже Ани Лорак

Муж украинской певицы Ани Лорак не впервые изменяет ей, а также имеет пристрастие к наркотикам. Об этом стало известно «СтарХиту»

По информации портала, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу , об измене которого СМИ сообщили два дня назад, делает это не в первый раз — турок якобы регулярно проводит время с разными девушками, которые «явно» не являются всего лишь его подругами.

До женитьбы на Лорак мужчина был рядовым сотрудником отеля в родной Турции . Но в браке с известной певицей он стал управлять четырьмя ресторанами.

Также изданию стало известно, что Налчаджиоглу употребляет запрещенные препараты.

Ранее СМИ сообщили, что Мурат Налчаджиоглу отдыхал в киевском караоке-клубе с местной жительницей Яной Беляевой. По данным «СтарХита», турок мог оплатить несколько пластических операций молодой любовницы, а самой Лорак якобы известно об изменах супруга, однако она закрывает на это глаза из-за дочери.