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Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов
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Фото Волочковой из храма довело фанатов до истерики 

Рамблер 2 часа назад
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена на фоне церкви в длинном платье.
«Помолилась о вас. Добра вам и любви», — так она подписала фото.
Интернет-пользователи сочли наряд неподходящим для посещения храма.
«Все люди как люди эта вечернее платье в пол и в церковь отправилась)))» — написала @uhnotat2000 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Платье в пол, днём, подметать тротуар, как-то не комильфо, пардон!» — отметила @jannamih45.
«Настенька, у нас очень строгая церковь. В таком платье нельзя ходить в храм. Плечи и голова должны быть покрыты», — объяснила Волочковой @zelenograd_1201_mart_studio.
Некоторым подписчикам не понравилось, что балерина решила за них молиться.
«Ой, только за нас не надо, наша дорогая. За ребенка своего лучше и себя», — посоветовала @agata_spb412.
«А Вас кто то об этом просил?» — добавила @ineskaorlovagram.
Ранее интернет-пользователи пожаловались, что им надоели фотографии, на которых Волочкова делает шпагат, и посоветовали ей придумать для себя новую «фишку».
Комментарии26  Ещё 1 источник 
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