Фото Волочковой из храма довело до истерики фанатов

Фото Волочковой из храма довело фанатов до истерики

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена на фоне церкви в длинном платье.

«Помолилась о вас. Добра вам и любви», — так она подписала фото.

Интернет-пользователи сочли наряд неподходящим для посещения храма.

«Все люди как люди эта вечернее платье в пол и в церковь отправилась)))» — написала @uhnotat2000 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Платье в пол, днём, подметать тротуар, как-то не комильфо, пардон!» — отметила @jannamih45.

«Настенька, у нас очень строгая церковь. В таком платье нельзя ходить в храм. Плечи и голова должны быть покрыты», — объяснила Волочковой @zelenograd_1201_mart_studio.

Некоторым подписчикам не понравилось, что балерина решила за них молиться.

«Ой, только за нас не надо, наша дорогая. За ребенка своего лучше и себя», — посоветовала @agata_spb412.

«А Вас кто то об этом просил?» — добавила @ineskaorlovagram.

Ранее интернет-пользователи пожаловались, что им надоели фотографии, на которых Волочкова делает шпагат, и посоветовали ей придумать для себя новую «фишку».