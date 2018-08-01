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Доведенная жена Аршавина объявила об уходе
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Доведенная жена Аршавина объявила об уходе 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса на своей странице в Instagram пожаловалась на «гадости», которые ей пишут интернет-пользователи, и объявила об уходе из соцсети.
«Устала слышать, что мои дети выродки, я страшная, Андрей ужасный», — объяснила она.
Аршавина опубликовала снимок мужа с ребенком и заявила, что это фото будет последним.
«На этом мы прощаемся со всеми вами. <…> И уходим жить своей семьёй. Ведь счастье любит тишину», — написала жена футболиста.
Она пожелала подписчикам любви и всего наилучшего.
В комментариях к этому посту подписчики продолжили оскорблять Аршавину, назвав ее «старой разведенкой, разрушившей семью».
Накануне жена Аршавина вступилась за супруга, которого пользователи Instagram раскритиковали из-за отношения к детям от первого брака. Аршавина опубликовала снимок мужа с их полуторагодовалой дочерью. В комментариях к фото пользователи заявили, что футболист не уделяет внимания другим своим детям.
Футболист женился на Алисе Казьминой в сентябре 2016 года. В феврале 2017-го у них родилась дочь. Сын и дочь женщины от первого брака также живут вместе с ними. У Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской.
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