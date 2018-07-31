Названа причина спешного отъезда Пугачевой в Европу

Названа неожиданная причина спешного отъезда Пугачевой в Европу

Этим летом Примадонна изменила любимой Юрмале . Она отдыхала на Сардинии, потом уехала на Кипр , где не так давно обзавелась недвижимостью. Но только ли восстановление душевных и физических сил заставило последнюю народную артистку Советского Союза устремиться в Старый Свет?..

Про нелюбовь Пугачевой к самолетам известно давно. Еще в разгар своих гастрольных туров по стране в 90-е певица из-за аэрофобии решила перемещаться исключительно на поездах. В 2001 году она арендовала литерный вагон, который сотрудники железной дороги прикрепляли к составам. Но на Сардинию из Москвы поездом не доехать. Поэтому артистка была вынуждена сесть на самолет. На Кипр потом она тоже добиралась воздушным путем.

"И Максим, и Алла Борисовна, насколько я знаю, отправились летом в Европу, чтобы уладить последние вопросы с получением вида на жительство. Там необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта, поэтому певица с мужем взяли с собой детей, — рассказал Dni.Ru знакомый звездной четы. — Кроме того, часть многолетних трудовых накоплений Пугачевой находится в офшорах (странах с почти полным отсутствием налогов, умеренными фиксированными платежами, нетребовательностью к ведению бухгалтерского учета, высокой степенью конфиденциальности и анонимности владельцев. — Прим. ред.) и европейских банках, она захотела лично проверить и упорядочить счета, сделать распоряжения на случай чего-либо о наследниках".

Примадонна как-то спела: "Говорят, что артистка, а еще капиталистка, а у меня в швейцарском банке огурцов стоит полбанки!" Она, конечно, лукавит. На счетах певицы, как говорят, миллионы долларов. Поэтому не раз и попадала в топ богатых российских знаменитостей.