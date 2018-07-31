Ксения Бородина высказалась об уходе из «Дома-2»

Уже несколько дней в Сети бурно обсуждают новость о том, что телепроект "Дом-2" могут закрыть. Однако совсем скоро телестройка переедет на новое место. Сегодня не только о своей семье, но и о работе рассказала ведущая реалити-шоу Ксения Бородина

Ксения Бородина является неизменной ведущей телепроекта «Дом-2». Она старается быть полностью откровенной со своими поклонники, поэтому всегда рассказывает о романтических поступках мужа Курбана Омарова , достижениях своих дочерей Маруси и Таисии, а также делится разными женскими хитростями. На днях телеведущая ответила на множество вопросов, которые ей задали подписчики.

Так Ксения заверила, что в подростковом возрасте никогда не уходила из дома, так как считала, что шантажом ничего не добиться. Она также не стала скрывать, что никогда не жила в бедности, так как ее родители постоянно работали. Бородина ответила на несколько вопросов и о своей работе. Поклонники поинтересовались у нее, считает ли она себя главной ведущей реалити-шоу.

«Иногда я разрешаю другим думать, что они главные», — ответила звезда. Также она заверила, что не собирается покидать «Дом-2». «Нас и тут неплохо кормят. Я человек очень стабильный и люблю свою работу! У меня 2 суперпроекта на ТНТ! Кто-то может только мечтать о ТАКОМ!», — высказалась Ксения.

Напомним, на она является ведущей не только телестройки, но и шоу «Перезагрузка». На днях появилась информация, что «Дом-2» могу закрыть, так как на месте, где проходят его съемки, в скором времени появится трасса. Однако сегодня стало известно, что съемочная площадка просто переедет на новое место, а это значит, что ни Ксения, ни ее коллеги не потеряют работу.