Киркоров рассказал о противостоянии с Бюльбюль оглы

Киркоров рассказал о 15-летнем противостоянии с Бюльбюль оглы

На протяжении долгого времени королю российской эстрады дорога в Баку была «заказана». Знаменитый азербайджанский певец, возглавлявший министерство культуры республики, всячески препятствовал гастрольной деятельности своего коллеги по музыкальному цеху.

Сегодня сложно представить любое значительное событие в мире музыкального шоу-бизнеса без выступления одного из самых ярких исполнителей эстрады — Филиппа Киркорова . На любой премии и фестивале король российской эстрады — желанный гость. Вот и в этом году певец блистал на фестивале в Баку «Жара».

Однако мало кто знает, что на протяжении долгих 15 лет въезд с гастролями в Азербайджан певцу был заказан. В министерстве культуры республики заняли принципиальную позицию, не давая исполнителю разрешения на сольные выступления. Все это, как выяснилось, делалось с подачи знаменитого советского певца Полада Бюльбюль оглы.

Киркоров впервые заговорил о своем противостоянии с тогдашним главой Минкульта. Он посетовал, что на протяжении 15 лет перед ним как будто повесили железный занавес. Назвать имя виновника король поп-эстрады решился только сейчас. Им оказался глава Минкульта республики Полад Бюльбюль оглы.

«При нем на сцену в Баку я не мог выйти», — пожаловался исполнитель.

Азербайджанский певец и актер Бюльбюль оглы занял пост главы ведомства еще до распада СССР в 1988 году и пробыл в этой должности до 2006 года. После он был назначен послом от своей страны в Россию , но злоключения Киркорова на этом не кончились. В 2012 году у него сорвался концерт якобы по техническим причинам, и лишь в 2016 году Киркоров смог выступить в Баку — с триумфом.