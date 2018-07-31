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Киркоров рассказал о противостоянии с Бюльбюль оглы
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Киркоров рассказал о 15-летнем противостоянии с Бюльбюль оглы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
На протяжении долгого времени королю российской эстрады дорога в Баку была «заказана». Знаменитый азербайджанский певец, возглавлявший министерство культуры республики, всячески препятствовал гастрольной деятельности своего коллеги по музыкальному цеху.
Сегодня сложно представить любое значительное событие в мире музыкального шоу-бизнеса без выступления одного из самых ярких исполнителей эстрады — Филиппа Киркорова. На любой премии и фестивале король российской эстрады — желанный гость. Вот и в этом году певец блистал на фестивале в Баку «Жара».
Однако мало кто знает, что на протяжении долгих 15 лет въезд с гастролями в Азербайджан певцу был заказан. В министерстве культуры республики заняли принципиальную позицию, не давая исполнителю разрешения на сольные выступления. Все это, как выяснилось, делалось с подачи знаменитого советского певца Полада Бюльбюль оглы.
Киркоров впервые заговорил о своем противостоянии с тогдашним главой Минкульта. Он посетовал, что на протяжении 15 лет перед ним как будто повесили железный занавес. Назвать имя виновника король поп-эстрады решился только сейчас. Им оказался глава Минкульта республики Полад Бюльбюль оглы.
«При нем на сцену в Баку я не мог выйти», — пожаловался исполнитель.
Азербайджанский певец и актер Бюльбюль оглы занял пост главы ведомства еще до распада СССР в 1988 году и пробыл в этой должности до 2006 года. После он был назначен послом от своей страны в Россию, но злоключения Киркорова на этом не кончились. В 2012 году у него сорвался концерт якобы по техническим причинам, и лишь в 2016 году Киркоров смог выступить в Баку — с триумфом.
По слухам, Бюльбюль оглы питал к Филиппу неприязнь на почве национальной розни из-за того, что отец Киркорова является армянином, а мать — еврейкой из Болгарии, пишет сайт Dni.ru.
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