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Деми Ловато страдает от последствий передозировки
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СМИ: Деми Ловато страдает от тяжелых последствий передозировки 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Певица Деми Ловато все еще находится в медицинском центре Сидарс-Синай, куда была госпитализирована после предполагаемой передозировки наркотиков 24 июля.
Как сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники, сейчас она очень страдает от последствий передозировки и использования специального препарата-антидота. У нее наблюдается сильнейшая тошнота и лихорадка.
После инцидента СМИ передавали, что жизнь Деми Ловато была в настоящей опасности. К моменту прибытия медиков в ее дом певица была без сознания. Девушка не смогла сказать врачам, что именно приняла.
Ранее друзья Ловато рассказали о том, что перед предполагаемой передозировкой героина она рассорилась со своим специалистом по реабилитации.
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