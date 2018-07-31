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Сестра рассказала о больном Кобзоне
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«Организм ослаб»: сестра рассказала о больном раком Кобзоне 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сестра Гелена рассказала о самочувствии Иосифа Кобзона. Родственница мэтра отечественной сцены успокоила общественность, но сообщила, что накануне госпитализации он переболел гриппом, и его организм ослаблен.
Вот уже более десяти дней СМИ стоят на ушах после того, как стало известно о госпитализации Иосифа Кобзона. Артист не выходил на связь, поэтому вскоре начали появляться сообщения одно страшнее другого. Поклонники буквально молились за певца, который не скрывает, что на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием.
"Не надо волноваться, все нормально! Иосиф мне вчера звонил и спрашивал, как я себя чувствую", — успокоила общественность сестра Иосифа Кобзона Гелена.
Женщина в ярости от того, что пишет пресса.
"То, что написали СМИ — это преступление, они просто гады! Как вы будете реагировать, когда вам по телефону говорят, что ваш брат в коме? Я чуть в обморок не упала, после этого звонка у меня тряслись руки и ноги", — пожаловалась родственница народного артиста.
Гелена объяснила, что госпитализация легендарного исполнителя была запланированной. "У брата онкологическое заболевание, каждые три месяца ему проводят обследования. Сейчас пришло время делать иммунотерапию. Из-за медицинских показаний ее нужно проводить не в домашних условиях, а в клинических", — рассказала сестра певца.
Однако Гелена не стала скрывать, что состояние артиста оставляет желать лучшего.
"Еще накануне он переболел гриппом, пришлось пить антибиотики, организм ослаб. Но это совсем не то, о чем пишут некоторые СМИ, чтобы они провалились. Нам буквально "пьют кровь", нашему старшему брату 86 лет, и, когда ему звонят с такими вопросами, представляете, что человек переживает?" — задала риторический вопрос в беседе с изданием "Москва-Баку" Гелена.
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