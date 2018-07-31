Сестра рассказала о больном Кобзоне

«Организм ослаб»: сестра рассказала о больном раком Кобзоне

Сестра Гелена рассказала о самочувствии Иосифа Кобзона . Родственница мэтра отечественной сцены успокоила общественность, но сообщила, что накануне госпитализации он переболел гриппом, и его организм ослаблен.

Вот уже более десяти дней СМИ стоят на ушах после того, как стало известно о госпитализации Иосифа Кобзона. Артист не выходил на связь, поэтому вскоре начали появляться сообщения одно страшнее другого. Поклонники буквально молились за певца, который не скрывает, что на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием.

"Не надо волноваться, все нормально! Иосиф мне вчера звонил и спрашивал, как я себя чувствую", — успокоила общественность сестра Иосифа Кобзона Гелена.

Женщина в ярости от того, что пишет пресса.

"То, что написали СМИ — это преступление, они просто гады! Как вы будете реагировать, когда вам по телефону говорят, что ваш брат в коме? Я чуть в обморок не упала, после этого звонка у меня тряслись руки и ноги", — пожаловалась родственница народного артиста.

Гелена объяснила, что госпитализация легендарного исполнителя была запланированной. "У брата онкологическое заболевание, каждые три месяца ему проводят обследования. Сейчас пришло время делать иммунотерапию. Из-за медицинских показаний ее нужно проводить не в домашних условиях, а в клинических", — рассказала сестра певца.

Однако Гелена не стала скрывать, что состояние артиста оставляет желать лучшего.