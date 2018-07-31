Катя Лель заплатит Марии Захаровой

Лель заплатит Захаровой за песню

По словам Лель, дипломат отказалась от гонорара за текст, но ей предложат часть авторских отчислений от продажи трека в интернете.

Накануне Захарова рассказала, что стала соавтором песни Кати Лель. По словам представителя МИД, она случайно встретилась с певицей и выслушала ее историю о «горечи утраты, несбывшихся мечтах и огромной надежде на будущее».

Захарова отметила, что почувствовала боль, которую пережила певица, а затем написала текст, строчки из которого и вошли в песню.

Дипломат также заявила, что опыт с Лель для нее не первый. Ранее ее песню «Верните память» исполнила певица Наргиз.

Позже в комментарии ТАСС Захарова заявила, что на заказ песни не пишет.