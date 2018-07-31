Катя Лель заплатит Марии Захаровой

Певица Катя Лель пообещала выплачивать официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой часть прибыли от песни «Сполна». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Серебряный дождь».
По словам Лель, дипломат отказалась от гонорара за текст, но ей предложат часть авторских отчислений от продажи трека в интернете.
Накануне Захарова рассказала, что стала соавтором песни Кати Лель. По словам представителя МИД, она случайно встретилась с певицей и выслушала ее историю о «горечи утраты, несбывшихся мечтах и огромной надежде на будущее».
Захарова отметила, что почувствовала боль, которую пережила певица, а затем написала текст, строчки из которого и вошли в песню.
Дипломат также заявила, что опыт с Лель для нее не первый. Ранее ее песню «Верните память» исполнила певица Наргиз.
Позже в комментарии ТАСС Захарова заявила, что на заказ песни не пишет.
«Мне нужно почувствовать, понять, должны появиться эмоции. И тогда могут прийти строки», — пояснила она.