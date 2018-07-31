Басков ушел к Богу после тяжелой болезни

Басков после болезни ушел к Богу

Певец Николай Басков рассказал изданию «Дни.ру», что проблемы со здоровьем разделили его жизнь на «до» и «после» и заставили задуматься о религии.

Он заявил, что однажды потерял сознание во время съемок, оказался на операционном столе, а пришел в себя другим человеком

«Я стал интересоваться историей, Библией, разными религиями. И понял, что когда нам плохо, мы обращаемся к Богу. А Бог — это воплощение вселенской любви», — сказал певец.

По словам Баскова, именно из-за этого опыта он решил записать альбом под названием «Верую» и представить его осенью на концерте в Кремле.

В 2012 году СМИ писали, что Баскова госпитализировали со съемок программы «Брачное агентство» с перитонитом. Певец рассказывал, что не говорил три недели, чтобы не разошлись швы. Позже он заявил о проблемах с почками и печенью, начавшихся у него из-за приема большого количества лекарств.