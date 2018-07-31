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Басков ушел к Богу после тяжелой болезни
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Басков после болезни ушел к Богу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Пресс-служба Николая Баскова
Певец Николай Басков рассказал изданию «Дни.ру», что проблемы со здоровьем разделили его жизнь на «до» и «после» и заставили задуматься о религии.
Он заявил, что однажды потерял сознание во время съемок, оказался на операционном столе, а пришел в себя другим человеком
«Я стал интересоваться историей, Библией, разными религиями. И понял, что когда нам плохо, мы обращаемся к Богу. А Бог — это воплощение вселенской любви», — сказал певец.
По словам Баскова, именно из-за этого опыта он решил записать альбом под названием «Верую» и представить его осенью на концерте в Кремле.
В 2012 году СМИ писали, что Баскова госпитализировали со съемок программы «Брачное агентство» с перитонитом. Певец рассказывал, что не говорил три недели, чтобы не разошлись швы. Позже он заявил о проблемах с почками и печенью, начавшихся у него из-за приема большого количества лекарств.
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