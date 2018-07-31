Молодая жена Краско разоблачила его экс-возлюбленную

Сегодня героиней передачи "На самом деле" стала супруга 87-летнего Ивана Краско Наталья Шевель хитростью вывела на чистую воду бывшую возлюбленную артиста Дарью Горшкову, которая утверждала, что родила от него ребенка. Все эти годы Краско переводил ей деньги на содержание малышки.

Уже три года Иван Краско состоит в браке с молодой возлюбленной Натальей Шевель. Даже существенная разница в возрасте не мешает им строить отношения. Однако девушке не дают покоя бывшие избранницы супруга. В марте она вынудила бывшую жену актера Наталью Вяль сделать ДНК-экспертизу. В ходе исследования было доказано, что Краско действительно является отцом детей, которые родились в браке с костюмершей Вяль. На этом Наталья не остановилась.

Сегодня она снова стала героиней передачи «На самом деле». На этот раз она подозревает, что бывшая возлюбленная Краско Дарья Горшкова его обманывает. На протяжении многих лет женщина берет с артиста деньги на содержание дочери, которую якобы родила от него.

«Кажется, что жены, любовницы, женщины Ивана Ивановича ведут тихую и спокойную жизнь, потому что их не слышно, их не показывают, их нигде нет. Но они звонят Ивану Ивановичу, и наш скромный бюджет распределяется на все его предыдущие семьи. Все его предыдущие знакомства, детей. Я, как здравомыслящий человек, понимаю, что они имеют право попросить как бывшие женщины, но когда же это все закончится?» — посетовала Шевель.

Она заверила, что сделала ДНК-экспертизу, чтобы выяснить, действительно ли отцом девочки, которую родила Дарья, является Иван Иванович. В студию супруга актера даже принесла конверт с результатами.

Ведущий Дмитрий Шепелев поинтересовался у Горшковой о том, как она познакомилась со знаменитым артистом. Женщина призналась, что с юных лет влюбилась в звезду и постоянно слушала его голос по радио. Спустя годы Дарье довелось познакомиться с Краско, и она окончательно потеряла голову. Ее не смутила даже 40-летняя разница в возрасте. Тогда она пришла вместе с театральной студией поздравить его с 64-летием, а через некоторое время Иван Иванович стал играть с ней в одном театре.

«В какой-то момент я почувствовала, что испытываю очень нежные чувства. Позже мы стали встречаться», — рассказала Дарья.

По словам Горшковой, отношения с артистом у нее продлились всего четыре месяца. Вскоре после того как она стала жить у возлюбленного в квартире, туда вернулся его сын и буквально настоял на том, чтобы она ушла из их дома. Дарья также подчеркнула, что Краско хотел на ней жениться, но она не соглашалась. По ее словам, актер мечтал о семье, поэтому она его отпустила, когда на горизонте появилась новая пассия, хотя сама женщина в тот момент уже была беременна.

За кулисами ее слушал сам артист. Едва появившись в студии, Краско принялся высказывать свое негодование.

«Почему ты говоришь, что я увидел Машу в три месяца и сказал, что это моя дочь? Ты мне сказала, что это моя дочь», — возмутился он.

Эксперты настояли на том, чтобы женщина рассказала всю правду. И Дарья под натиском всех присутствующих откровенно призналась во лжи. «Иван Иванович, не ваш это ребенок», — выпалила она, нанеся очередное потрясение бывшему возлюбленному. Шепелев сразу раскрыл все карты. Оказалось, что никакого ДНК-теста не было проведено. Шевель вместе с редакторами передачи с помощью хитрости решила вывести Горшкову на чистую воду. «Вас просто взяли на слабо», — заключил ведущий.