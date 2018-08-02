В Сети возмутились странным поздравлением Водонаевой

Пользователи возмущены странным поздравлением Алены Водонаевой для мамы

Вчера мама Алены Водонаевой отпраздновала день рождения. Телеведущая весьма необычным образом поздравила родительницу.

Накануне мама Алены Водонаевой отпраздновала день рождения. Ведущая выложила в Сеть фотографию родительницы и весьма необычным образом поздравила ее с днем рождения.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 1 Авг 2018 в 1:22 PDT

Алена отметила, что ее мама следит за фигурой и за последние несколько лет набрала лишь несколько лишних килограммов, за которые Водонаева немного ее ругала.

«Сегодня в платье, которое она носила 7 назад на Сицилии. Мам, горжусь. Я конечно тебя не сильно пилила последние пару лет за несколько лишних кг, но подпиливала. Сегодня ты самая красивая и стройная! Ты в идеальной форме. С днём рождения, моя любовь! Свети, будь счастлива и наслаждайся жизнью! Ты сердце нашей большой семьи! Люблю», — написала Алена.

Такое поздравление вновь вызвало шквал негодования в Сети. Поклонники считают, что Алена окончательно помешалась на теме лишнего веса и считают, что телеведущей следует жить проще и не указывать другим на их проблемные зоны.