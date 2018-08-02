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В Сети возмутились странным поздравлением Водонаевой
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Пользователи возмущены странным поздравлением Алены Водонаевой для мамы 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Вчера мама Алены Водонаевой отпраздновала день рождения. Телеведущая весьма необычным образом поздравила родительницу.
Накануне мама Алены Водонаевой отпраздновала день рождения. Ведущая выложила в Сеть фотографию родительницы и весьма необычным образом поздравила ее с днем рождения.
Алена отметила, что ее мама следит за фигурой и за последние несколько лет набрала лишь несколько лишних килограммов, за которые Водонаева немного ее ругала.
«Сегодня в платье, которое она носила 7 назад на Сицилии. Мам, горжусь. Я конечно тебя не сильно пилила последние пару лет за несколько лишних кг, но подпиливала. Сегодня ты самая красивая и стройная! Ты в идеальной форме. С днём рождения, моя любовь! Свети, будь счастлива и наслаждайся жизнью! Ты сердце нашей большой семьи! Люблю», — написала Алена.
Такое поздравление вновь вызвало шквал негодования в Сети. Поклонники считают, что Алена окончательно помешалась на теме лишнего веса и считают, что телеведущей следует жить проще и не указывать другим на их проблемные зоны.
«Странное поздравление для мамы», «У вас это больная тема?», «А кроме как обсуждение фигуры и килограммов видимо больше близкому человеку нечего пожелать», «Мама ваша прекрасно выглядит, но перестаньте уже про лишние кг, это ненормально», — писали в комментариях пользователи.
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