В Сети возмутились странным поздравлением Водонаевой

Вчера мама Алены Водонаевой отпраздновала день рождения. Телеведущая весьма необычным образом поздравила родительницу.
Накануне мама Алены Водонаевой отпраздновала день рождения. Ведущая выложила в Сеть фотографию родительницы и весьма необычным образом поздравила ее с днем рождения.
Алена отметила, что ее мама следит за фигурой и за последние несколько лет набрала лишь несколько лишних килограммов, за которые Водонаева немного ее ругала.
«Сегодня в платье, которое она носила 7 назад на Сицилии. Мам, горжусь. Я конечно тебя не сильно пилила последние пару лет за несколько лишних кг, но подпиливала. Сегодня ты самая красивая и стройная! Ты в идеальной форме. С днём рождения, моя любовь! Свети, будь счастлива и наслаждайся жизнью! Ты сердце нашей большой семьи! Люблю», — написала Алена.
Такое поздравление вновь вызвало шквал негодования в Сети. Поклонники считают, что Алена окончательно помешалась на теме лишнего веса и считают, что телеведущей следует жить проще и не указывать другим на их проблемные зоны.
«Странное поздравление для мамы», «У вас это больная тема?», «А кроме как обсуждение фигуры и килограммов видимо больше близкому человеку нечего пожелать», «Мама ваша прекрасно выглядит, но перестаньте уже про лишние кг, это ненормально», — писали в комментариях пользователи.