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В Грузии уютно как дома: впечатления участницы проекта «Киноостров»
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В Грузии уютно как дома: впечатления участницы проекта «Киноостров» 

Sputnik Грузия 52 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Участница Детской киноакадемии «Киноостров» Полина Басалаева рассказала о том, какие эмоции ей подарила Грузия. Смотрите на видео Sputnik Грузия, какими впечатлениями поделилась Полина
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