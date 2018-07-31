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В Грузии уютно как дома: впечатления участницы проекта «Киноостров»
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В Грузии уютно как дома: впечатления участницы проекта «Киноостров»
Sputnik Грузия
52 минуты назад
Комментарии
Фото:
Sputnik Грузия
Участница Детской киноакадемии «Киноостров» Полина Басалаева рассказала о том, какие эмоции ей подарила
Грузия
. Смотрите на видео Sputnik Грузия, какими впечатлениями поделилась Полина
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