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Внучка Елизаветы II пережила трагедию
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У внучки Елизаветы II случился выкидыш 

Дни.ру 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Дочь принцессы Анны, 37-летняя Зара Тиндолл дважды пережила трагедию за последние полтора года. О своих бедах она заговорила впервые.
Внучка королевы постепенно приходит в себя после обрушившихся на нее горестей. Дело в том, что она потеряла двоих детей.
О первом инциденте было известно еще в 2016 году, когда незадолго до родов ее ребенок погиб. Про вторую потерю Зара не рассказывала, поскольку не могла найти в себе для этого моральных сил.
Второго наследника внучка Елизаветы II потеряла на позднем сроке. Зара очень тяжело переживала неудачную беременность.
"Как сообщили врачи, мой ребенок погиб у меня в животе. Но он был к тому времени уже настолько большим, что мне не стали делать операцию, а искусственно вызвали роды", — цитирует женщину Teleprogramma.pro.
Пережить трагедию помогла монаршей особе ее дочка Мия.
Зара замужем за бывшим капитаном сборной Англии по регби Майком Тиндоллом. Внучка Елизаветы II занимается конным спортом, выиграла чемпионат мира по троеборью в Ахене, в 2006 году была признана компанией "Би-би-си" Спортивной личностью года. В 2007-м за успехи в конном спорте была награждена орденом Британской империи.
Старшая внучка королевы Елизаветы II принимает участие во многих благотворительных мероприятиях. В 2009 году объявили, что Зара будет проектировать собственную линию одежды для верховой езды. Она была официально запущена в июле 2010-го.
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