Всплыло интимное фото Гузеевой с мужем Королевой

Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой «всплыло» в Сети

Интимный кадр обнародовала сама Лариса Гузеева, выложив его на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Работа как праздник!🎉✨🍾 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — коротко написала ведущая брачного шоу на Первом канале "Давай поженимся!"

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 30 Июл 2018 в 7:50 PDT Нежные объятия Гузеевой и Глушко произвели неизгладимое впечатление на пользователей Сети. Пока одни гадали, появился ли Сергей на шоу Ларисы, и если да, то в каком качестве, другие восторгались парой. "Сережа как котик довольный! Такая женщина обняла😍😍😍😍💞", "Хорошие ", "Душевно!", "Ларочка, Вы смотритесь гораздо моложе Тарзана!👍🏻👍🏻👍🏻", "Человек Счаслив, когда любимая работа и есть Дом!", "Отдохнувшая! Глазки блестят! Нежная улыбка! Лорачка наш лучик! Праздничный! Тарзан! Классный! 💪🏻" — рассыпались в комплиментах поклонники.

Не осталась в стороне и коллега Ларисы Гузеевой по шоу, астролог Василиса Володина . "Так вот с кем ты там гримерке…", — написала эксперт по звездам. Гузеева на это ей ответила: "сорян, подруга…" Прокомментировала фотографию и актриса Алика Смехова . "Тоже взревновала/со мной ты не снимаешься-обнимаешься😂😅😉" — призналась в своих чувствах актриса. "здрастииии…" — не оставила без внимания комментарий Смеховой Гузеева.