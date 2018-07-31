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Всплыло интимное фото Гузеевой с мужем Королевой
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Интимное фото Гузеевой с мужем Королевой «всплыло» в Сети 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: larisa_guzeeva_
В Сети появилась фотография, на которой запечатлены ведущая и актриса Лариса Гузеева и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (более известный как стриптизер Тарзан). На снимке артистка нежно обнимает танцора.
Интимный кадр обнародовала сама Лариса Гузеева, выложив его на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Работа как праздник!🎉✨🍾 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — коротко написала ведущая брачного шоу на Первом канале "Давай поженимся!"
Нежные объятия Гузеевой и Глушко произвели неизгладимое впечатление на пользователей Сети. Пока одни гадали, появился ли Сергей на шоу Ларисы, и если да, то в каком качестве, другие восторгались парой. "Сережа как котик довольный! Такая женщина обняла😍😍😍😍💞", "Хорошие ", "Душевно!", "Ларочка, Вы смотритесь гораздо моложе Тарзана!👍🏻👍🏻👍🏻", "Человек Счаслив, когда любимая работа и есть Дом!", "Отдохнувшая! Глазки блестят! Нежная улыбка! Лорачка наш лучик! Праздничный! Тарзан! Классный! 💪🏻" — рассыпались в комплиментах поклонники.
Не осталась в стороне и коллега Ларисы Гузеевой по шоу, астролог Василиса Володина. "Так вот с кем ты там гримерке…", — написала эксперт по звездам. Гузеева на это ей ответила: "сорян, подруга…" Прокомментировала фотографию и актриса Алика Смехова. "Тоже взревновала/со мной ты не снимаешься-обнимаешься😂😅😉" — призналась в своих чувствах актриса. "здрастииии…" — не оставила без внимания комментарий Смеховой Гузеева.
К слову, недавно Лариса Гузеева оскандалилась, когда назвала Василису Володину "случайным человеком" на телевидении. Все началось с того, что ведущая Лера Кудрявцева рассказала Ларисе Гузеевой о неприятном инциденте, который произошел у нее с именитым астрологом. "Лорик твоя Василиса после слова " Б*** или с*** " не помню точно, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграмма", — поведала телеведущая. Гузеева очень удивилась: "Да ты что!? Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе — это глупо".
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